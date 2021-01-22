Son dakika haber | Adıyaman merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
22.01.2021 12:37
Son dakika haberi: Adıyaman merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezli iki ilde yapılan fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
ADIYAMAN - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezli iki ilde yapılan fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman, Mersin illeri ve Kahta ilçesinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında Adıyaman merkezden 3, Mersin'den 2 ve Kahta ilçesinden de 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. 3'ü kadın 8 kişi, polis merkezine götürülerek burada sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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