Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, M.S.K, E.B, M.D, F.D ve E.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A, adli kontrol şartıyla hakimlikçe, D.D. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ekipler, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle, Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 3 ve Mersin'de 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman ve Mersin 'de fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İETT çalışanı saldırıya uğradı! Yerlerin kan gölüne döndüğü olayda şoför hastanelik oldu

İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı

BAE'nin ABD ile yaptığı F-35 savaş uçağı anlaşmasının bedeli 23 milyar dolar