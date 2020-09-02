Son dakika haber: Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ÇORUM Adliye Sarayı önünde, 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Adem Karabacak (24) hayatını kaybetti, arkadaşı İsmail K. (23) yaralandı. Kaçan saldırganlardan biri kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer saldırgan ise aranıyor.

Saldırı olayı dün Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adliye Sarayı önünde meydana geldi. İddiaya göre Adem Karabacak ve İsmail K., adliyenin yanında bulunan kahvehanenin önünde, güvenlik güçleri tarafından adliyeye getirilen yakınlarını beklemeye başladı. Ancak 2 arkadaş, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle vurulan arkadaşlar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı.