Son dakika haber: Adliye önünde taşlı, sopalı, silahlı kavga: 4 yaralı

Son dakika gündem haberine göre ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polisin havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdığı ve emniyetin bahçesinde de devam eden kavga sonrası 12 kişi gözaltına alındı. Olay, cuma günü öğle saatlerinde Cizre Adliyesi önünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan aileler arasında adliye önünde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak güçlükle ayırdı. Emniyetin de bahçesinde devam eden kavga sonrası 12 kişi gözaltına alındı.Kavgada yaralanan 4 kişi, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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