Son dakika haberleri: ADLİYEDEN ÇIKIP RASTGELE ATEŞ EDİNCE POLİS TARAFINDAN YAKALANDI - Son Dakika

ERZURUM Adliye Sarayı'nda katıldığı duruşmadan çıktıktan sonra tabancayla rastgele ateş eden bir kişi polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Erzurum Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Adliye binasında bir davaya katıldıktan sonra dışarı çıkan Yusuf Güneş (33), tabancayla rastgele ateş ederek yürümeye başladı. Hükümet Konağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maliye ve tapu müdürlüklerinin bulunduğu bölgede ateş ederek yürüyen Yusuf Güneş, vatandaşları korkuttu. Olay yerine kısa sürede ulaşan polisler, çevreyi abluka altına alarak Yusuf Güneş'i büyükşehir belediye binası önünde yakaladı. Ters kelepçe takılan Güneş, ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.