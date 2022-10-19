Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesinde bir kişi, 4. katın camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik görevlileri vatandaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yenine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri tarafından şişme yatak açıldı. Adliye polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, aşağı indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

Ankara Adliyesi, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adliyenin 4. katındaki cama çıkan şahsı ekipler ikna etti - Son Dakika

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