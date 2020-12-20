Son dakika haber | Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi - Son Dakika

Son dakika haber | Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi

20.12.2020 15:41
Son dakika haber | Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi, System.String[]

Son dakika haberler... Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada şikayetçi avukatı olan Eser Çömlekçioğlu, örgütün cinsel istismar sistemini anlatmak için hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçık, dava dosyasına girdi.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada şikayetçi avukatı olan Eser Çömlekçioğlu, örgütün cinsel istismar sistemini anlatmak için hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçık, dava dosyasına girdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında aralarında suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonlarda yapılan duruşmalar sırasında şikayetçi avukatı Eser Çömlekçioğlu'nun hazırladığı "Adnan Oktar Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 110 sayfalık kitapçığı, dosyaya sunduğu öğrenildi.

Aileler ve genç kızlara bu suç örgütüne karşı uyarılarda bulunulan kitapçıkta birçok çizim ve ifadeler yer alıyor.

Kitapçıkta örgüt tarafından tuzağa düşürülen bir genç kızın hayat hikayesi, karikatürler ve duruşmalardaki ifadelerle desteklenerek anlatılıyor.

Mağdurların yaşadığı olaylar "Hale" mahlasıyla aktarıldı

Dosya kapsamındaki bazı ses kayıtlarına da karekod yardımıyla ulaşılmasının sağlandığı çalışmanın ön sözünde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kitapta yer alan bilgiler, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yargılanmakta olduğu dosyada yer alan dijital deliller, müşteki-mağdur ifadeleri, teknik takip, dinleme ve ses tapeleri değerlendirilerek bir araya getirilmiştir. Devletin resmi makamları tarafından ele geçirilen bu önemli veriler, örgütün tuzağa düşürmek için 'hedef' olarak seçtiği genç kızlara yıllar boyunca hangi aşamada, hangi çalışılmış ve sistematik tuzakların kurulduğunu somut olarak göz önüne sermektedir. 40 yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmiş olmasına rağmen, örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum kurumlarındaki bazı kirli eller, bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş ve karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği bu silahlı istismar örgütü varlığını bugüne dek sürdürmüştür. Dava dosyasında ifadesi alınan 70'e yakın mağdur kızın yaşadığı olaylar 'Hale' mahlasıyla anlatılmaktadır. Diyalogların tamamı ifade ve dava delilleri ile sabit olan konulardır ve hepsi tamamen gerçektir."

- "Cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap haline getirilmiş"

Avukat Eser Çömlekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu kitapçığı 1-2 hafta kadar önce mahkemeye sunduğunu belirterek, "Davada mağdur, müştekiler ve tanıkların anlatımları ile açığa çıkan cinsel sömürü sistemi tarafımca kitap haline getirilmiş ve mahkemeye sunulmuştur. Çok az sayıda yaptırılan bu kitaptan bir suret de mahkemeye sunulmuştur." dedi.

Cinsel İstismar, Adnan Oktar, Organize, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık çalışanlarını adım adım takip edip darbettiler! O anlar kamerada İncir ihracatı yapacağını söyleyen terzi 100 kişiden 20 milyon lira toplayarak ortadan kayboldu DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası
Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi         
15:37
Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak         
14:52
Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti         
14:22
Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi Evlenmeye karar veren çift, online kız isteme merasimi düzenledi         
13:43
74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor 74 yıldır fıçı yapıyor! 14 yaşında başladığı mesleğini damadı ve torunuyla birlikte yürütüyor         
12:45
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" mesajı atan polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 16:09:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Adnan Oktar organize suç örgütünün anlatıldığı kitapçık, dava dosyasına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei