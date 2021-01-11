Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet... - Son Dakika

Son dakika haber... Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet...
11.01.2021 13:18
Edinilen son dakika haberine göre Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı...
Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
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