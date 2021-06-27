Üye Girişi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi - Son Dakika

Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi

27.06.2021 11:11

Bir son dakika haberine göre AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi -AFAD ekipleri otomobil içerisindeki cesedi çıkarmak için gittikleri olay yerinde hüzne boğuldu Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti.

AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi

-AFAD ekipleri otomobil içerisindeki cesedi çıkarmak için gittikleri olay yerinde hüzne boğuldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini araçtan çıkarmak için olay yerine giden AFAD ekipleri ise ölen kişinin aynı kurumda görev yaptıkları meslektaşlarının kızı olduğunu duyunca hüzne boğuldu. AFAD ekipleri, acılı meslektaşlarını ve aile üyelerini güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y., yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç yol ortasındaki rejüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek'in öldüğünü belirlerken ardından yaralanan H.İ.K.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AFAD ekipleri babaya acı haberi güçlükle verdi

Kazanın ardından olayı duyarak bölgeye gelen kazazedelerin yakınları ise bir birlerine sarılarak gözyaşı döküp, yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen AFAD ekipleri ile aynı kurumda çalıştıkları meslektaşları Sadettin Aslanbek'i mesaide olmamasına rağmen görünce önce şaşırdı. Ardından Aslanbek kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya kızı Ezgi Aslanbek'in hayatını kaybettiğini güçlükle söyledi.

Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti

Kızlarının hayatını kaybettiğini duyan baba Aslanbek ve eşi Sevim Aslanbek sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa bindirerek müdahalede bulundu.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Aslanbek'in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilirken, kazanın ardından otomobilin içerisinde çıkarılan cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi

Karahisar, Otomobil, Kaza, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı 11:14 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 10:36 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu 10:33 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü 09:26 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü
09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü 09:21 Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü

Son Dakika Haberleri
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
10:05 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı
09:38 Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil birdenbire küle döndü
09:37 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler
Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı Bütün yıl hazırlandığı sınavı saniyelerle kaçırdı! Koşması da bir işe yaramadı         
11:19
Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı         
11:12
Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak         
10:51
Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı         
10:34
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi         
09:41
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
09:25
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:36:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement