İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.