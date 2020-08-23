Son dakika haber | AFAD: Giresun'daki sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir - Son Dakika

Son dakika haber | AFAD: Giresun'daki sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

Son dakika haber | AFAD: Giresun'daki sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir, System.String[]

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Giresun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 01:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AFAD: Giresun'daki sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir - Son Dakika
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