Bolu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cengiz Çavuş, İtfaiyecilik Haftası kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Bolu'da yeni göreve başlayan Cengiz Çavuş ve ekibi, İtfaiyecilik Haftası çerçevesinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Çavuş ve ekibini, İtfaiye Müdürü Mehmet Duman karşıladı ve çalışmalar hakkında AFAD Müdürü Çavuş ve personeline bilgi verdi.

Duman, bu yıl içerisinde 31 konut, 14 işyeri, 42 baca, 78 araç, 255 adet diğer yangınlar olmak üzere 420 yangına müdahale edildiğini, 21 sıkışmalı trafik kazası, 421 kurtarma ve 1 su altı arama kurtarma olmak üzere 443 kurtarma çalışması yapıldığını ifade etti.