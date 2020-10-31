Son dakika haber... AFAD, İzmir depreminde can kaybının 39'a yükseldiğini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber... AFAD, İzmir depreminde can kaybının 39'a yükseldiğini açıkladı
31.10.2020 22:37
Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan saat 22.15 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olan, 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, biri boğulma sonucu, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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