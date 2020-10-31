Son dakika haber | AFAD, UMKE ve Düzce İtfaiyesi İzmir'e yardıma çıktı - Son Dakika

Son dakika haber | AFAD, UMKE ve Düzce İtfaiyesi İzmir'e yardıma çıktı

31.10.2020 00:57
Son dakika haber | AFAD, UMKE ve Düzce İtfaiyesi İzmir'e yardıma çıktı, System.String[]

Son dakika haberleri: DÜZCE (İHA) –İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de resmi kurumlar harekete geçti.

DÜZCE (İHA) – İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'de resmi kurumlar harekete geçti. AFAD, UMKE ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 14 arama kurtarma aracı ve 64 personel İzmir'e yola çıktı.

1999'da iki deprem birden yaşayan Düzce, İzmir'de meydana gelen depremin ardından harekete geçti. İzmir'de meydana gelen 6.büyüklüğündeki depremin ardından yıkım gerçekleşen binalarda arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere Düzce AFAD, Düzce UMKE ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etmek için çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde hazırlıklarını tamamlayan ekiplerden birisi olan UMKE 2 araç 7 personel ile deprem bölgesine hareket etti. İkinci çıkış ise Düzce AFAD'dan oldu. Düzce AFAD'a bağlı arama kurtarma sivil toplum kuruluşları ile birlikte 11 araç ve 51 personel ile İzmir'e yola çıktı. Son ekip ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü oldu. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 1 araç ve 6 personel ile deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için harekete geçti. Düzce'de resmi kurumlar 14 araç ve 64 personel ile bölgeye doğru yola çıktı. - DÜZCE

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İzmir, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AFAD, UMKE ve Düzce İtfaiyesi İzmir'e yardıma çıktı - Son Dakika


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