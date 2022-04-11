Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Son Dakika
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Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor

11.04.2022 21:23
Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor

Son dakika gündem haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

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Zonguldak, Ereğli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AFAD: Zonguldak Ereğli açıklarındaki deprem sonrası olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Son Dakika


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