Afgan güvenlik güçleri, Taliban'ın istihbarat şefini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Afgan güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Logar eyaletinde Taliban'ın istihbarat şefini etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Afganistan'da Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin ülkenin doğusundaki Logar eyaletinde Taliban'ın istihbarat şefini etkisiz hale getirdiği duyuruldu. Açıklamada, "Afgan polisinin özel birimi tarafından dün gece Logar vilayetinde düzenlenen özel operasyon sırasında Taliban'ın istihbarat şefi öldürüldü" ifadeleri kullanılarak, 2 Taliban üyesinin de yakalandığı aktarıldı.

(İHA)