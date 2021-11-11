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Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu - Son Dakika

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

11.11.2021 23:16

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu -Afgan şahsın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı Sarıyer'de Afgan uyruklu bir kişi, yeğeninin evinde ölü bulundu.

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

-Afgan şahsın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de Afgan uyruklu bir kişi, yeğeninin evinde ölü bulundu.

Sarıyer Ayazağa'da bir tekstil işletmesinde çalışan ve Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği iddia edilen İkram Hasan'ın amcası olan Kudrettulah Muhammed Hassan (27), bir kaç gün önce yeğenini görmeye Türkiye'ye geldi. Yeğeniyle bir kaç gün zaman geçirdikten sonra 8 Kasım günü Muhammed Hassan, yeğeninin kaldığı evde hayatını kaybetti. İkram Hassan amcasının cansız bedenini görünce durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapacak Kudretullah Muhammed Hasan'ın cansız bedenini Seyrantepe bedenini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Afgan şahsın şüpheli ölümü ile ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri yeğeninin ifadesini almak için karakola götürdü.

Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu
Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu
Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu
Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu

Türkiye, Ayazağa, Sarıyer, Afgan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afgan uyruklu genç, yeğeninin evinde ölü bulundu - Son Dakika


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