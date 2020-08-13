Son dakika haber! Afganistan'da 2 mühendis öldürüldü - Son Dakika

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Şukur, saldırıda iki mühendisin yaşamını yitirdiğini, mühendislerin sürücüsünün de yaralandığını söyledi.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şukur, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Ulusal Su Düzenleme İdaresinde çalışan 2 mühendisin, Kapisa vilayeti sınırları içerisinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 16:47

Kaynak: AA

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