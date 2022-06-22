Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi

22.06.2022 09:47

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi.

Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi.

Afganistan acil durum yetkilisi, şiddetli depremde en az 920 kişinin öldüğünü, 600 kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirmişti.

Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı! Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı! Son dakika haberi... Afganistan'ın Khost Şehrinde Hissedilen 5.9 Şiddetindeki Depremde 255 Kişi Hayatını Kaybetti Son dakika haberi... Afganistan'ın Khost Şehrinde Hissedilen 5.9 Şiddetindeki Depremde 255 Kişi Hayatını Kaybetti Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem: En az 280 ölü Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem: En az 280 ölü
Kaynak: AA

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:53:34. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 920'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement