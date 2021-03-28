Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı
28.03.2021 22:05
Son dakika 3. sayfa haberi: Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmad'da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Afganistan'ın güneyinde yer alan Helmad'da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Afganistan'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Ülkenin güneyinde yer alan Helmand'da bulunan Gereşk'te güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
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