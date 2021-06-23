Son dakika haber: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü - Son Dakika

Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan 21 Haziran 'da da ülkenin Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı