Üye Girişi
Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarından ABD askerlerine teslim ediyor - Son Dakika

Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarından ABD askerlerine teslim ediyor

20.08.2021 12:40

Afganistan'da Taliban güçlerinden kaçamayan çaresiz aileler, çocuk ve bebeklerini Kabil Havaalanı'nda tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti.

Afganistan'da Taliban güçlerinden kaçamayan çaresiz aileler, çocuk ve bebeklerini Kabil Havaalanı'nda tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Askerlerin ise, küçük bebeği yanlış bir şekilde tutarak kaldırması sosyal medyada tepki çekti.

Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da ülkeyi terk edemeyen çocuklu aileler, çaresizce çocuklarından feragat ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda tahliye izdihamının neden olduğu kalabalıkta bekleyen aileler, kendileri kurtulamasa da en azından çocuklarının kurtulabilmesi için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Yaşanan olay ise görgü tanıklarının telefon kameralarına yansıdı.

ABD ASKERLERİNİN KÜÇÜK BEBEĞİ TUTUŞU TEPKİYLE KARŞILANDI

Görgü tanıkları tarafından kayda alınan görüntülerde, kalabalık içinde çaresiz ailelerin ve vatandaşların küçük çocuk ve bebeklerini kimin olduğu ayırt etmeksizin başları üstünde taşıyarak, havaalanında beton duvarlar üzerindeki ABD askerlerine uzatması dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, askerlerin ise oluşabilecek güvenlik problemlerine rağmen çocukları almaya çalışmasının yanı sıra askerlerin küçük bebeği yanlış bir şekilde tutarak kaldırdığı görülürken, askerlerin bebeği yanlış tuttuğu anlar ise sosyal medyada birçok kullanıcının sert tepkisine hedef oldu.

Ayrıca görüntüler, muhabir ve sivillerin çekim yapmasının ve yaşanan olaylara ilişkin haber hazırlamasının iyi karşılanmadığı Afganistan'da, sivillerin yaşadığı acı ve çaresiz durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

SÖZLER VE YAPILANLAR BİRBİRLERİNİ TUTMUYOR

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban güçleri tarafından yapılan açıklamalarda, kadınların çalışmasına izin verileceği ve basın mensuplarının ülkede çekim yaparak yaşanan olaylara ilişkin haberler yayınlayabileceği belirtilmişti. Açıklamada, kadınların İslami kurallar çerçevesinde çalışabileceğini belirten Taliban, basın mensuplarına ise haberlerinde İslami değerlere karşı gelmemek şartı koşulmuştu. Dünya genelinde şaşkınlıkla karşılanan açıklamanın ardından ülkede yaşanan olaylar ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

Bölgede yaşanan olayları dünyaya duyurmak ve çekim yapmak için çeşitli ülkelerden Afganistan'a giden birçok basın mensubu, ülkede çekip yapmanın çok zor olduğunu, sürekli olarak Taliban askerleri tarafından darp edilmeye çalışıldıklarını ve tehdit edildiklerini belirtti. Yerel basın mensupları ise, yaşanan olayları kayda almaları durumunda engellenmeye çalışıldıklarını, Taliban tarafından kameralarının parçalandığını ve hatta yer yer darp edilerek, evlerine baskınlar yapıldığını ifade etti.

Öte yandan Afganistan'da görgü tanıkları, ailelerin bebek ve çocuklarını kurtulmaları için askerlere uzatmasının birçok kez yaşan bir olay olduğunu, fakat bu ve birçok yaşanan olayın ise kameralara yansımadığını belirtmişti. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün yaptığı açıklamada ise, İngiltere'nin yanında refakatçisi olmayan çocukları Afganistan'dan tahliye edemeyeceğini dile getirerek, "Reşit olmayan bir çocuğu kendi başımıza alamayız" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarından ABD askerlerine teslim ediyor
Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarından ABD askerlerine teslim ediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarından ABD askerlerine teslim ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim 14:34 Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 14:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan'da çaresiz kalan aileler çocuklarından ABD askerlerine teslim ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement