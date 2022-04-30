Son dakika haber... Afganistan'da elektrik direklerinin bombalanması sonucu 10 vilayete elektrik verilemiyor - Son Dakika

Afganistan'da ana elektrik hattı üzerindeki iki direğin bombalı saldırı sonucu yıkılması nedeniyle başkent Kabil dahil 10 vilayet elektriksiz kaldı.

Afganistan Elektrik Dağıtım Şirketi (Breshna) tarafından yapılan açıklamada, Pervan vilayetinin Salang ilçesinde dün akşam saatlerinde iki elektrik direğinin bombalı saldırı sonucu yıkıldığı bildirildi.

Olay sonucu, başkent Kabil de dahil olmak üzere 10 vilayette elektrikler kesildi.

Şirket teknik ekibinin, elektrik direklerini onarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Onarım çalışmalarının 3 günü bulabileceği ancak söz konusu vilayetlere elektrik akışının akşam saatlerine kadar başlatılacağı belirtildi.

Pervan Emniyeti tarafından yapılan açıklamada da olayın failinin gözaltına alındığı duyuruldu.