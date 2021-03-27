Son dakika haber... Afganistan'da ilçe emniyet müdürü Taliban ile çatışmada öldü - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Hamdard, çatışmada ayrıca 10 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Çatışmada ilçe Emniyet Müdürü Abdul Hamid Serveri'nin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

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