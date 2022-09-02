Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var - Son Dakika
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Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var

02.09.2022 13:43
Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var

Afganistan'ın Herat vilayetinde bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada, Taliban öncesi dönemde de Taliban'a yönelik sık sık destek açıklamalarıyla gündeme gelen din adamı Mevlevi Mucib Rahman Ensari hayatını kaybetti. Herat Vilayet Sözcüsü Hamidullah Motevakil, basına yaptığı açıklamada, Guzergah Camisi'nde meydana gelen intihar saldırısında aynı zamanda caminin imamı ve vaizi olan Ensari'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Afganistan'ın Herat kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Herat Vali Sözcüsü Hamidullah Mutawakkel patlamada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirdi. Mutawakkel, patlamanın bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini söyleyerek, cami imamı Mucib Rahman Ensari'nin ölüm haberini doğruladı.

TALİBAN LEHİNE AÇIKLAMALARI İLE GÜNDEMDEYDİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ensari'nin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade ederek, faillerin yakalanıp cezalandırılacağını aktardı.

Herat'ta büyük bir medreseyi yöneten ve burada dersler veren Ensari, Taliban öncesi dönemde de sık sık Afganistan hükümetine yönelik şiddetli eleştirileri, Taliban lehine güçlü destek açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

DEAŞ SÜREKLİ OLARAK SALDIRIYOR

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken 11 Ağustos 2022'de, Taliban ve en etkili bileşeni Hakkani grubunun önde gelen isimlerinden Şeyh Rahimullah Hakkani, ders verdiği bir medresede DEAŞ'ın bombalı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Taliban'ın geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'ı hakimiyeti altına almasının ardından geçen son bir yılda terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırılar, ağırlıklı olarak Şii ve Sünni camiler ile Taliban güçlerini hedef alırken en kanlı patlamalar Şii camilerine yönelik saldırılarda gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da patlama! Ölenler arasında Taliban destekçisi din adamı da var - Son Dakika
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