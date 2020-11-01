Son dakika haber... Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırıda 3 polis öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırıda 3 polis öldü

01.11.2020 10:27
Son dakika haber... Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırıda 3 polis öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Payan AB bölgesindeki polis karakoluna, üç tekerlekli motosikletle bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Herat Hastanesi Başhekimi Muhammed Rafik Şirzey, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Emniyet Müdürlüğü, bombalı saldırı, Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırıda 3 polis öldü - Son Dakika


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