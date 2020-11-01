Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde polis karakoluna düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Payan AB bölgesindeki polis karakoluna, üç tekerlekli motosikletle bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Herat Hastanesi Başhekimi Muhammed Rafik Şirzey, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırıda 3 polis öldü - Son Dakika