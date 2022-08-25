Taliban geçici hükümetinin Afet Yönetimi Devlet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nesim Hakkani de Bakanlık olarak selzedelere acil yardım ulaştırmak için çalışma yaptıklarını vurguladı.

Sellerde 250 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, 3 bin 109 evin tahrip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Afganistan'da son bir ayda yaşanan sellerde 182 kişi öldü - Son Dakika

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