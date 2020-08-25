Son dakika haber | Afganistan'da son iki haftada 88 sivil öldürüldü

Son dakika haberleri... Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da son iki haftada Taliban militanlarınca düzenlenen saldırılarda 88 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların son iki haftada ülkenin 27 vilayetinde 781 saldırı düzenlediğini söyledi. Saldırılarda 88 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 133 sivilin ise yaralandığını belirtti. Aryen, saldırılarda en çok can kaybının Gazne ve Kandahar vilayetlerinde yaşandığını kaydetti. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:27

Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz

Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi

Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı

E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu

Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız

Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi

Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi

Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı

Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir, kiralık oyuncusu Azubuike'nin bonservisini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor

Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı