Son dakika haber! Afganistan'da Taliban, barajda çalışanlara saldırdı: 6 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı