Son dakika haber! Afganistan'da Taliban saldırıları: 5 ölü - Son Dakika

Taliban'dan henüz saldırılarla ilgili açıklama yapılmadı.

İbadi, saldırı sonrası çıkan çatışmada iki militanın öldürüldüğünü, beş militanın yaralandığını kaydetti.

İbadi, saldırıda iki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, yedi güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan, Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan merkezine silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini söyledi.

Taliban militanlarının, Afganistan 'ın Gor ve Uruzgan vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda beş güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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