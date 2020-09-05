Son dakika haber... Afganistan'da Taliban saldırısında 1 polis öldü - Son Dakika

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Lagman vilayetinin Alişing ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

Lagman Valiliği Sözcüsü Asadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, militanların Alişing ilçesinin Katvali polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, üç polisin yaralandığını ifade eden Devletzey, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.