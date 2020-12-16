Son dakika haber: Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü

16.12.2020 15:43
Son dakika haber: Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin merkezindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Baglan İl Şura Vekili Firuzuddin Aimak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın merkezi Pul-i Humri şehrinin Vezir Abad bölgesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını belirten Aimak, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afganistan'da Taliban saldırısında 13 güvenlik görevlisi öldü - Son Dakika


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