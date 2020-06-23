Son dakika haber! Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu

Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek

Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı

Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek