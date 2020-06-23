Son dakika haber! Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü

Son dakika güncel haberi: Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti.

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Kunduz Valiliği Sözcüsü Esmatullah Muradi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daşti Arçi ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiğini belirten Muradi, 3 polisin de yaralandığını aktardı.

Muradi, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:55 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Afganistan'da Taliban saldırısında 9 polis öldü - Son Dakika Dünya

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