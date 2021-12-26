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Son dakika haber: Afganistan'da Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı - Son Dakika

Son dakika haber: Afganistan'da Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı

26.12.2021 10:47
Son dakika haber: Afganistan'da Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı

Son dakika gündem haberine göre Afganistan'da Taliban yönetimi, geçici hükümetin kabinesinden 2 bakanlığı çıkardı.

Afganistan'da Taliban yönetimi, geçici hükümetin kabinesinden 2 bakanlığı çıkardı.

Taliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, eski yönetimde bulunan Barış ve Parlamento İşleri Bakanlıklarının kabine listesinden çıkartıldığını söyledi.

Ayrıca önceden bulunan Bağımsız Seçim ve Seçim Şikayet Komisyonlarının da kapatıldığını ifade eden Kerimi, bu komisyonların lazım olduğu zaman tekrar açılacağını belirtti.

Kapatılan bakanlık ve komisyonlarda çalışan memurların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.

Eşref Gani liderliğindeki eski hükümet döneminde kurulan Barış Bakanlığı, Taliban ile barış müzakerelerini yürütüyordu.

Afganistan'daki seçimlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve gözlemlenmesi için 2006'da kurulan seçim komisyonları çalışanlarına yönelik daha önce defalarca saldırı düzenlenmişti.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.

Taliban'ı 1996-2001'de Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.

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Parlamento, Afganistan, Taliban, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afganistan'da Taliban yönetimi 2 bakanlığı kapattı - Son Dakika


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