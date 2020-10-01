Son dakika haberleri... Afganistan'da katliam gibi kaza: 10 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Herat vilayetinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Herat'ın Edresken ilçesinde bir yolcu otobüsün karşıdan gelen minibüsle çarpıştığını bildirdi. Kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 6 kişinin de yaralandığını belirtti. Farhad, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını kaydetti.