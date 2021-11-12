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Son dakika haber: Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haber: Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

12.11.2021 14:06
Son dakika haber: Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi

Son dakika haberleri... Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Spin Gar ilçesindeki bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Spin Gar ilçesindeki bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Taliban yetkililerinden alınan bilgiye göre, Spin Gar ilçesindeki Tiriley Camii'nde cuma namazı sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre, bazılarının durumu ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Bombanın cami minberine yerleştirildiği aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkede meydana gelen patlamalar Nangarhar vilayetinde yoğunlaşmış, patlamaların çoğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Öte yandan, 8-15 Ekim'de Kunduz ve Kandahar'da bir hafta arayla Şiilere ait camilerde cuma namazı sırasında düzenlenen patlamalarda 100'e yakın insan hayatını kaybetmişti. Söz konusu patlamaları da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Afganistan, Patlama, Taliban, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi - Son Dakika


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