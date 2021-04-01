Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı hükümetleri uyardı - Son Dakika

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı hükümetleri uyardı

01.04.2021 14:53
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı hükümetleri uyardı, System.String[]

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), hükümetlere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulundu.

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın konferansında yaptığı açıklamada, Kovid-19'un üçüncü dalgasına karşı hükümetlere dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Nkengasong, "Kıta yavaş yavaş üçüncü dalgaya doğru ilerliyor. Buna karşı her zaman dirençli kalmalıyız ve virüsün yayılmasını engellemeliyiz." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede 400 milyon doz Johnson&Johnson aşısı alacakları bilgisini paylaşan Nkengasong, Afrika'da nüfusun yarısını aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 252 bini aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 55 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 252 bin 738'e ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 814 bin 979'a çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye, Kovid-19 aşısı gönderildi.

Güney Afrika, Afrika, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19'da üçüncü dalgaya karşı hükümetleri uyardı - Son Dakika


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