Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haber! Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti
05.01.2021 08:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 867 bin 78'e yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 867 bin 78'e yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 68 bin 30 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 867 bin 78'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 368 bin 319'a çıktı.
Son Dakika Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Husumetli oldukları ailenin evine rastgele ateş açan şüpheliler, 2 çocuğu yaraladı Şimdiye kadar korona vakası açıklamayan Kuzey Kore, aşı talep etti Ehliyet kursları ve özel eğitim merkezleri yüz yüze eğitime geçiyor İki otomotiv devi Fiat ve Peugeot birleşiyor Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar