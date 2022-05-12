Son dakika haber | Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi

12.05.2022 04:22
Son dakika haber | Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi

Son dakika haberlerine göre Sudan, Namibya ve Güney Afrika, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürmesini kınadı.

Sudan, Namibya ve Güney Afrika, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürmesini kınadı.

Ebu Akile'nin (51) işgal altındaki Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından dün gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine Afrika'daki bazı ülkeler ve kuruluşlar tepki gösterdi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunularak, Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürmesinin şiddetle kınandığı belirtildi.

Sudan'daki Ulusal Ümmet Partisi, Federal Birlik Partisi, Arap Baas Partisi, Gazeteciler Hazırlık Komitesi ve Gazeteciler Ağı, Ebu Akile'nin öldürülmesinin açık bir özgürlük ve hak ihlali olduğunu belirterek saldırıyı kınadı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinli kadın gazetecinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesinin mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgal durumunda protesto eylemi, Filistinlilerin seslerini duyurabilecekleri birkaç yoldan biridir. Uluslararası insan hakları hukuku, işgalci gücü, ifade ve protesto özgürlüğüne izin vermekle yükümlü kılar." ifadesi kullanıldı.

Namibya hükümeti de Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin dün sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

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Al Jazeera, Afrika, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Afrika ülkeleri, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerlerince öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika


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