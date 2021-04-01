Afrin'de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Afrin'de 2 kadın canlı bomba etkisiz hale getirildi
01.04.2021 20:01
Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kadın canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/ YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kadın canlı bombanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "1 Nisan 2021 günü saat 16.30 sıralarında Afrin'de sivil halkın yoğun olduğu bölgede emniyet güçlerinin dikkati sayesinde PPK/YPG terör örgütü mensubu 2 kadın canlı bomba eylem yapmadan önce yapılan operasyon ile etkisiz hale getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HATAY
Son Dakika Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşını ifadesi ortaya çıktı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu