DHA DIŞ -Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı: 4 yaralı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye'nin Afrin bölgesinde, PKK/YPG tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) 'Zeytin
Dalı Harekatı' ile terör unsurlarından arındırılıp, özgürleştirilen Suriye
'nin Afrin
bölgesinde, PKK/ YPG
tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4 kişi yaralandı.
'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Suriye'nin Afrin bölgesinde, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlamada yaralanan 4 kişiyi Afrin'deki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yerel güvenlik güçleri, uzaktan kumanda kullanılarak, yapılan saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
- Gaziantep
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