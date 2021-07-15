Son dakika haber: Afrin'e füzeli saldırı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/ YPG terör örgütü tarafından düzenlenen füze saldırısında 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "15.07.2021 günü saat 21: 00 ile 21: 50 sıralarında PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca 'Karadan Karaya arda arda atılan ilk atım 6 adet, ikinci atımda 8 füzenin, ilk atımda atılan füzelerin Afrin Merkez Ziyadiye Mahallesi'ne düştüğü, 2 adet füzenin Afrin yakınlarına isabet ettiği, diğer 4 füzenin ise yine Ziyadiye Mahallesi'ne isabet etti" denildi. Açıklamada, 1. atımda düşen füzelerden kaynaklı patlamalarda 2 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı halde Afrin Merkez Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ayrıca yaralı şahıslardan birinin Türkiye'de tedavi altında alındığı kaydedildi. Olay ile ilgili Hatay Valiliği tarafından tahkikata başlanıldığı bildirildi. - HATAY