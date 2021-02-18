Afşin Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişiye istihdam - Son Dakika

Afşin Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişiye istihdam

18.02.2021 11:03
Afşin Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişiye istihdam, System.String[]

AFŞİN Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişi istihdam edilirken, santralin arıtma sistemleriyle de çevreye daha duyarlı hale geldiği ifade edildi.

AFŞİN Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişi istihdam edilirken, santralin arıtma sistemleriyle de çevreye daha duyarlı hale geldiği ifade edildi.

Afşin Elbistan A Santrali'nde yapılan yazılı açıklamada, santralin, çevre mevzuatına göre tamamlanması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımının hayata geçmesiyle geçici faaliyet belgesi aldığı kaydedildi. Ayrıca ıslak baca gazı arıtma sistemleri (Wet FGD) yatırımında da sona yaklaşıldığı belirtilerek, "Dört üniteden oluşan ve hem bölgeye hem de ülkeye önemli katkılar sağlayan santralde sona yaklaşılan revizyon çalışmalarının tamamlanmasıyla santral, hem filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri hususunda dünya standartlarını yakalayacak, hem de bu sayede santralin elektrik üretim kapasitesi artacak. Milli ve doğal kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılması ve dış ticaret açığının azaltılmasında önemli rol oynayan tesiste, linyit işletmeleri de dahil çoğu bölge halkından oluşan 4 bin 500 civarında kişi istihdam ediliyor. Çevre yatırımlarında uluslararası standarda ulaşmak için santralimizde hayata geçirilen yüksek yatırım maliyetli Wet FGD çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kara duman olarak bilinen görüntü de santralin ilk ateşlemesinde kullanılan fuel oil yakıt kullanımının doğalgaz sistemine dönüştürülmesiyle, tarihe karışmıştır" denildi.

'SANTRALİMİZ YERLİ KAYNAKLARLA YERLİ ÜRETİME KATKI SUNMAYI SÜRDÜRECEK'Afşin Elbistan A Santrali'nde filtreleme ve baca gazı arıtma projesi kapsamında dünyada uygulanan en iyi çevre sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Projenin mühendislik çalışmaları hem uluslararası standartlara hem de son teknolojiye sahip olması amacıyla yapılan analizler sonucu, dünyaca tanınan uzman şirketlere verildi ve proje tasarımının tamamlanmasıyla, vakit kaybetmeden yapımına başlandı. Proje kapsamında, toz tutucu filtreler yüzde 80 oranında yenilendi ve birinci aşamada Dry FGD sistemi yüzde 100 oranında tamamlanarak hayata geçirildi. Bu çerçevede, Avrupa'daki uygulama örneklerine uygun olarak hareket edildi ve Haziran 2020'de yasal mevzuata uygunluk denetiminden onay alarak kullanımına başlandı. İkinci aşamada, daha büyük tesislerden oluşan Wet FGD sistemi inşasına başlandı. Sistemin mühendislik çalışmaları Avrupa'da hazırlandıktan sonra sistemin Mart 2020'de temeli atıldı ve pandemi koşullarına rağmen çalışmalarda ara verilmeden ilerlendi. Sistemlerin, bu yılın ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Wet FGD sistemi içerisindeki dev kireç fabrikası da yüzde 80 tamamlandı. Almanya'dan gelen dev pompa ve solüsyon tesisleri de yüzde 80 oranında tamamlandı. Tamamen Alman firmalarının projelendirdiği ve yapımında sona yaklaşılan bu dev tesislerin tamamı haziran ayında devreye alınmış olacaktır. Hem bölge halkının ve esnafların ve hem de iş dünyasının ilgiyle takip ettiği Afşin Elbistan A Termik Santrali'miz, çeşitli olumsuz yaklaşımların ithamlarıyla karşılaşmaktadır. Gerçekleştirdiği çevre yatırımlarını düzenli şekilde sürdüren santralimizle ilgili çeşitli sosyal medya hesaplarında yapılan asılsız paylaşımlara rağmen santralimiz, tamamen yerli kaynaklarla yerli üretime katkı sunmayı sürdürecek ve yatırımlarını planladığı şekilde hayata geçirip katkı sunmaktan vazgeçmeyecektir."


Afşin Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişiye istihdam
Afşin Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişiye istihdam

Çelikler Holding, Elbistan, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Afşin Elbistan A Santrali'nde 4 bin 500 kişiye istihdam - Son Dakika Ekonomi


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