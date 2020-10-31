Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 11 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 11 bina karantinaya alındı
31.10.2020 11:11
Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 11 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi.
İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
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