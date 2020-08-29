Son dakika haber... Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi gördü - Son Dakika

Vali Çiçek, etkinlikte, Belediye Başkanı Zeybek başta olmak üzere belediye öncülüğünde Afyonkarahisar Eğitim Vakfının katkılarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve il protokolünün katıldığı etkinlikte çekimleri Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Geçerken uğradım" isimli film izlendi.

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