Son dakika haber... Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

10.03.2022 10:52
Son dakika haber... Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'daki adresinde gözaltına alınan zanlı B.Y, Afyonkarahisar'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Afyonkarahisar'da bir kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika


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