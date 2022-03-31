Son dakika haber! Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu

31.03.2022 11:16
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yeni Mahalle Üçhüyük Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Sezer Mısırlıoğlu'ndan (81) uzun süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir marifetiyle eve girdi.

Hareketsiz yatarken bulunan Mısırlıoğlu'nun, öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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Hüseyin Sezer, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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