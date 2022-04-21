Son dakika haber... Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, esnafı, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir suç şebekesinin esnafı dolandırdığı ihbarı üzerine 19 Nisan'da 10 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, 5 bin 321 esnafı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle 1 milyon 271 bin 900 lira dolandırdıkları tespit edilmişti.