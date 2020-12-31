Son dakika haber | Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 7 bin 113 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 645 jel, 350 macun, 330 krem, 127 sprey, 116 çikolata, 72 kına ve 48 damla ele geçirdi. Ekipler, sürücü M.H. hakkında adli işlem başlattı.

Karahisar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Son Dakika

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