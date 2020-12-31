Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araçta, 7 bin 113 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 645 jel, 350 macun, 330 krem, 127 sprey, 116 çikolata, 72 kına ve 48 damla ele geçirdi.
Ekipler, sürücü M.H. hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA
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