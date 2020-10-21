Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, cinsel içerikli 1473 hap, 288 macun, 26 krem ve 5 jel ele geçirildi.
İş yeri sahipleri İ.B. ile K.Y. hakkında "kaçakçılık kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika