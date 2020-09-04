Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da durdurulan kamyonette kaçak olduğu değerlendirilen yüklü miktarda elektronik malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine 54 BR 463 plakalı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 446 hoparlör, 96 teyp, 26 amfi ve güç kaynağı, 157 uydu alıcısı, 785 kablo, 120 kumanda ve 25 geri görüş kamerası ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtaki Murat Görkem A. ile Mehmet Can B'yi gözaltına aldı.